28-градусный мороз продержится в Ленобласти до 14 февраля

Сильные морозы в Ленобласти продержатся до 14 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей о том, что сильные морозы в регионе продержатся как минимум до конца недели - 14 февраля 2021 года. По данным синоптиков в течение всех ближайших дней в области будет очень холодно - до минус 25-28 градусов. В такую погоду сильно повышается опасность обморожения.

- Ночью 12 и 13 февраля на территории Ленинградской области местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 25-28 градусов, изморозь. На дорогах местами гололедица, - сообщили в МЧС.

При таких экстремально низких температурах спасатели отмечают, что шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто переутомлен и испытывает слабость, либо находится в нетрезвом состоянии. Поэтому выпивать и идти на мороз не стоит.

Одеваться лучше всего многослойно, это поможет сохранить тепло. А также важно не забывать про шапку, шарф и варежки.