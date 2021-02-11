Пожар уничтожил частный дом в Колпинском районе Петербурга

В Колпино сгорел частный жилой дом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар в частном доме в Колпинском районе города. В 17:38 часов в четверг, 11 февраля 2021 года, на пульт МЧС города поступило сообщение о возгорании дома 16 на Речном переулке. Спасатели незамедлительно выехали на место.

- Огонь целиком охватил двухэтажный частный дом размером 8 на 10 метров. Из-за сильного пламени пожару присвоен дополнительный номер 1 Бис, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

На данный момент на месте работают 26 спасателей и пять единиц специальной техники. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что утром в Петербурге произошел пожар в школе на Хасанской улице. Возгорание началось в актовом зале. 700 учеников немедленно эвакуировали из здания. Младшие классы разместили в соседнем детском саду, старших отпустили домой.