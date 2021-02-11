Алексей Сорокин: Решение по болельщикам на Евро 2020 будет принято в апреле

Глава Оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин рассказал о подготовке к чемпионату. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург станет одним из городов, где состоятся матчи по футболу в рамках чемпионата Евро-2020. Сегодня, 11 февраля 2021 года, в Северной столице проходит большая пресс-конференция, посвященная подготовке города к большому спортивному событию. Главный вопрос, который волнует всех болельщиков - пустят ли зрителей на трибуны стадиона. Генеральный директор оргкомитета ЕВРО 2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что ответ на него мы получим не раньше апреля.

- Мы с оптимизмом смотрим на ситуацию, видим как снимаются ограничения в Петербурге, - заявил Сорокин. - Надеемся, что неблагоприятные сценарии не придется задействовать. Но пока говорить о количестве болельщиков преждевременно.

Сорокин добавил, что оргкомитет готовится к максимальной загрузке.

- Нет решения и о проведении экспресс-тестов болельщикам, - признался господин Сорокин. - Но мы заявляли УЕФА, что готовы к этому, если потребуется. Так или иначе, решать все это будем в начале апреля.

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