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Коронавирус Covid-19

Около 30 тысяч петербуржцев закончили два этапа вакцинации от коронавируса

Еще более 135 тысяч человек сделали первую прививку
Лилия КОЗЛОВА
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Около 30 тысяч петербуржцев закончили цикл вакцинации от коронавируса

Около 30 тысяч петербуржцев закончили цикл вакцинации от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге набирает обороты. Уже около 30 тысяч горожан прошли весь цикл вакцинации, то есть поставили обе прививки. Об этом в четверг, 11 февраля 2021 года, рассказали в Смольном.

Так, первую прививку от коронавируса сделали более 135 606 горожан, из них 29 481 - полностью завершили вакцинацию.

- В течение последних 3 недель проводим вакцинацию получателей социальных услуг, проживающих в стационарах, с привлечением выездных медицинских бригад. Прививки сделали уже почти 300 человек, - подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

Он добавил, что вакцинация проходит очень бережно с учетом состояния здоровья проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания горожан.

Напомним, что на сегодня в Петербурге работают 115 прививочных пунктов. За сутки было сделано более 11,8 тысяч прививок.

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