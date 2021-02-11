Полиция Петербурга задержала протестующего, подозреваемого в нападении на силовика

Полицейские задержали еще одного протестующего, напавшего на силовиков в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция задержала подозреваемого в нападении на силовика во время несанкционированной акции протеста в Санкт-Петербурге. Все произошло 31 января, на Пионерской площади. Сотрудники правоохранительных органов хотели задержать 25-летнего мужчину, но тот оказал им сопротивление. Более того, протестующий «причинил» телесные повреждения» одному из силовиков, как рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

После этого буйный мужчин скрылся с места. И вот, спустя почти 2 недели, его все-таки нашли.

- Полиция задержала 25-летнего уроженца Тверской области, который подозревается в применении насилия в отношении правоохранителя. По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Подозреваемого доставили в следственные органы, - передает пресс-служба Главка.

Добавим, что если вину мужчины позже докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.