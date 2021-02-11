В Петербурге замглавы отдела полиции арестовали по обвинению во взятке

Замначальника отдела полиции отправили в СИЗО по обвинению в вымогательстве взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО заместителя начальника одного из районных отделов городской полиции по обвинению во взятке. 45-летнего сотрудника МВД поймали с поличным. По версии следствия, в начале февраля 2021 года он предложил обеспечить «крышу» для кафе в Невском районе. За покровительство полицейский потребовал от представителя общепита выплачивать «дань» каждый месяц, в размере не менее 30 тысяч рублей.

Поймали злоумышленника на парковочной площадке у одного из домов на Рыбацком проспекте.

- 9 февраля обвиняемый получил от представителя сети кафе требуемую сумму, после чего его задержали сотрудниками правоохранительных органов. Расследование уголовного дела продолжается, пока фигурант находится под стражей, - рассказывают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

За вымогательство взятки обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.