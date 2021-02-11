Жители дома на Двинской улице сообщили о гигантской трещине в здании

В одном из домов на Двинской улице пошли трещины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В доме №8 на Двинской улице, находящемся в Кировском районе Санкт-Петербурга, образовалась огромная трещина. Речь о первой парадной здания, откуда молниеносно выбежали перепуганные жильцы и тут же вызвали на место экстренные службы. Люди считают, что здание рушится на глазах их-за близлежащей стройки.

- В МЧС поступил анонимный звонок. Все службы оценили ситуацию, после проверки составили акт. Все жильцы вернулись в свои квартиры в 21:00, потому что угрозы обрушения нет, - сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского района и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Примечательно, что почти месяц назад жителей дома уже срочно эвакуировали оттуда – из-за трещин в стенах и даже утечки газа. При этом пятиэтажка находится рядом не с одной стройкой, а сразу с двумя.