Власти Петербурга сократят вдвое средства на поддержку бизнеса в 2021 году

В Смольном рассказали о поддержке петербургского бизнеса в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга намерены вдвое сократить средства, выделенные на поддержку малого и среднего бизнеса. По словам вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина, в 2020 году на эти цели направили 21,2 млрд рублей, а теперь же, в 2021-м, - только 9,8 млрд. В Смольном говорят, что исходили из уровня финансовых возможностей и того, какую пользу городу в итоге даст эта материальная поддержка.

- Вспомним, что у нас есть, например, дополнительные выплаты врачам. А объем поддержки в расчете на один субъект бизнеса в городе составил 230,5 тысячи рублей. Из этой суммы половина является прямой поддержкой, то есть освобождением или снижением процентных ставок по налогам и аренде, - цитирую Евгения Елина в пресс-службе его аппарата по итогам интервью на Business fm.

Добавим, что власти назвали часть отсрочек для предпринимателей по аренде невостребованными. Остальная помощь, наоборот, возымела эффект.