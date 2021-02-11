51 дом остался без газа из-за крупной аварии в Колпинском районе

Больше 50 домов остались без газа из-за аварии в Колпинском районе. Фото: предоставлено "КП" очевидцем.

51 дом лишился обеспечения газом из-за крупной аварии, произошедшей у одного из домов в Речном переулке в Колпинском районе. Напомним, строители случайно повредили газопровод в момент бурения, что чуть не привело к трагедии. Ввысь «выстрелило» пламя. Огонь распространился на электропровода и частный двухэтажный дом, который чуть позже сгорел дотла.

- На месте работают специалисты газовой службы, в целях безопасности подача газа на данном участке газопровода временно приостановлена. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется, - рассказывают в пресс-службе «ПетербургГаза».

Оказалось, что бурильщики не согласовали работы с газовиками. Итог всем виден. По предварительной информации от МЧС и свидетелей происшествия, пострадавших среди людей нет. Похоже, строители каким-то чудом увернулись от огня.