Второе уголовное дело завели на учителя ОБЖ за домогательства к школьницам

Предполагаемый педагог-педофил из Петербурга получил второе уголовное дело за домогательства к школьницам. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении учителя ОБЖ по подозрению в домогательствах к своим юным ученицам в одной из гимназий Петербурга. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина, шокированная новостью. Напомним, 61-летнего мужчину задержали, одна из его предполагаемых жертв сняла на видео, как педагог откровенно целует и обнимает ее.

Ранее «Комсомолка» узнала от других восьмиклассников, что для преподавателя было нормой так обращаться со школьницами. И вот, возбуждено уже второе дело.

- Вечером показания на преподавателя дала еще одна девочка. Но почему (первая - Прим.ред.) ученица вынуждена была защищаться самостоятельно? Снимать это видео, чтобы мы, взрослые, наконец ее услышали. Все мы пропустили этот сигнал – и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю, – пишет вице-губернатор на своей рабочей странице во «Вконтакте».