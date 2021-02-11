Жилком остановил стройку возле треснувшего дома на Двинской улице

Жилком приостановил работы соседа-застройщика у треснувшего дома на Двинской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жилищный комитет совместно с администрацией Кировского района и МЧС приостановили стройку рядом с треснувшим домом №8 на Двинской улице. Напомним, вечером 11 февраля в первой парадной здания образовалась большая трещина, жильцы испугались за свои жизни и выбежали на улицу, вызвав все спецслужбы. Подозрения людей пали на застройщика, возводящего жилье совсем рядом с пострадавшим домом.

- По результатам визуального осмотра аварийных конструкций не выявлено. Однако установлено, что в результате строительства рядом расположенного многоквартирного дома произошла деформация 1 из 9 ранее установленных на трещинах маяков (дом на Двинской уже «трещал» ранее – Прим.ред.). Сейчас на трещины нанесли новые маяки. Контроль за их состоянием ведется на постоянной основе, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Пока стройка у треснувшего дома «застыла», 12 февраля пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором эксперты рассмотрят меры соседа-застройщика по обеспечению безопасности дома №8 на Двинской.