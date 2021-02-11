У Смольного есть четыре сценария доступа болельщиков на стадион на Евро-2020

Смольный раскрыл четыре сценария о доступе болельщиков на стадион на Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский раскрыл четыре сценария подготовки к Евро-2020, в том числе касаемо допуска болельщиков на стадион. Дело в том, что в подготовку к престижному футбольному турниру может вмешаться коронавируса, хотя делегация УЕФА не сомневается в безопасности проведения матчей в Северной столице России.

- Вопрос доступа болельщиков на стадион пока остается открытым. Сейчас у нас есть четыре сценария: провести турнир без зрителей, допустить на матчи 20-30% зрителей, провести игры с 50% заполняемостью трибун или провести матчи при полном стадионе. Правительство города продолжает вести переговоры с Роспотребнадзором и оргкомитетом Евро-2020, - рассказал Борис Пиотровский в своем Instagram по итогам рабочей встречи с делегацией УЕФА и оргкомитетом турнира в России.

Добавим, что окончательное решение чиновники всех звеньев примут грядущей весной – в апреле.