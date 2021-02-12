Суды Петербурга раскрыли забавные оправдания задержанных на незаконных акциях протеста

В судах Петербурга рассказали об оправданиях задержанных участников несанкционированных акций протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга ознакомились с половиной дел об административных правонарушениях (чуть больше 600 из 1200 – Прим.ред.), составленных в отношении участников трех несанкционированных акций протеста, прошедших в городе в конце января и начале февраля. Оказалось, что некоторые шли туда подготовленными. Например, девушка Екатерина взяла с собой бутерброды, теплые вещи, но задержали ее на другом «гулянии», куда она пришла уже без вещей.

- Станислав указал, что согласен с протоколом, но уточнил, что является координатором НОД в поддержку позиции В.В. Путина. Суд указал - это не является доводом того, что он не участник акции протеста. Другой задержанный, Александр, вину признал и пояснил, что пошел на акцию из любопытства, из-за чего пропустил день рождения мамы, о чем сожалеет, - рассказывают в пресс-службе судов.

Кто-то и вовсе пошел протестовать, якобы потому, что никогда не видел, как полиция задерживает людей. Некоторые просто-напросто хамили судьям и молчали.