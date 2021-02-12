В Ленобласти раскрыли детали празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского

В Ленобласти обсудили подготовку к 800-летию Александра Невского в 2021 году. Фото: lenobl.ru

Ленобласть вместе с митрополией готовится к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Пожалуй, самой главной новостью является установка памятника святому на месте молитвы перед Невской битвой. Эти и другие детали подготовки к торжественным мероприятиям обсудили губернатор Александр Дрозденко и митрополит Варсонофий.

- В частности затрагивались вопросы создания парково-исторической зоны в честь 800-летия князя, которая расположится на территории Никольского городского поселения Тосненского района. В центре парка появится часовня в честь Александра Невского. Этот проект станет первым этапом реализации программы праздничных мероприятий, - рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона.

Добавим, что участок под исторический парк впечатляет размерами – 4,7 га. После его возведения в Ленобласти займутся созданием туристско-рекреационного комплекса, посвященного эпохе великого князя.