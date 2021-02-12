Погода в Санкт-Петербурге: 12 февраля 2021 года обещает изморозь, немного снега и солнце

"КП" узнала погоду в Санкт-Петербурге на пятницу, 12 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 12 февраля 2021 года. Морозы пока не спешат уходить из города, до весны еще точно далеко. Пятница обещает быть облачной, но иногда с прояснениями на небе. Днем синоптики не прогнозируют осадки, а вот ночью и местами утром пройдет небольшой снег. Не обойдется и без красивой изморози.

- Ветер будет северных направлений и слабый. Температура воздуха ночью составит от -18 до -20 градусов по Цельсию, а днем от -11 до -13 градусов. На дорогах местами ожидается гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, потепление в Северную столицу придет только в начале следующей недели, с 15 февраля. Но оно будет очень «условным», что особо и не заметишь разницы.