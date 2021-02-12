Небольшой снег и гололед обещают в Петербурге в пятницу

В пятницу в Петербурге будет морозно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятница сохранит морозные традиции и станет такой же по погоде, как и большинство дней прошедшей рабочей недели. Температура в Петербурге все еще держится ниже климатической нормы, на небе – ясно, а снег практически не выпадает.

- 12 февраля в Петербурге облачно, с прояснениями. Утром возможен небольшой снег, изморозь. Днем будет без существенных осадков. Ветер северных направлений, слабый. Температура воздуха днем составит -11…-13 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге морозно – термометры показывают -15,7 градуса. Дует слабый северо-западный ветер. Давление составляет 771,4 мм ртутного столба, что выше нормы. А влажность достигает 87%.

На дорогах сохраняется гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными, не превышать скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию.

Отметим, что по прогнозу главного синоптика Петербурга, скорой весны ждать не приходится, а морозы в городе сохранятся до 17 февраля минимум.