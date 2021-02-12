Петербургским школьникам расскажут, что на лед выходить нельзя

Школьникам расскажут об опасности прогулок по льду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга обеспокоены тем, что горожане массово игнорируют запрет выхода на лед. Многим кажется, что морозная погода покрыла водоемы толстой коркой и по ней можно спокойно гулять. Особенно часто это делают дети и подростки. Чтобы уберечь их от беды, в школах проведут специальные уроки по предупреждению несчастных случаев на льду.

- В городе по-прежнему действует запрет выхода на лед, регулярно проводятся рейды по контролю за его соблюдением. С наступлением весны эту работу нужно усилить. Особое внимание уделить детям - они не всегда понимают, что это опасно, - отметил губернатор Александр Беглов.

Рассказывать школьником о том, как опасно выходить на лед водоемов, будут преподаватели.

А спасатели МЧС тем временем отчитались о работе за зимний период. Они провели уже около 600 рейдов, в основном по местам зимней рыбалки – их 18 – и, вместе с полицией, составили 59 протоколов на нарушителей запрета выхода на лед.

В Петербурге было спасено пять человек, а в Ленобласти с оторвавшейся льдины сняли 14 рыбаков.