В центре Петербурга коммунальщики сбросили снег на машину пенсионерки

Машину петербургской пенсионерки побило снегом с крыши. Фото: vk.com/spb_today

Ни одна зима в Петербурге не обходится без жалоб автомобилистов на работу коммунальщиков, чистящих крыши от снега. На этот раз на работу дворников пожаловалась жительница Центрального района, у которой пострадала машина, принадлежащая маме-пенсионерке.

- Разбито заднее стекло, вмятины, в салоне снег. Рядом тоже повреждены автомобили. Владелица красного «Дэу Нексия» моя мама. Она - пенсионерка, - сообщила женщина паблику «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, коммунальщики, сбросившие лед на машины, пытались прикрыть повреждения, забросав автомобили снегом, но их заметили местные жители. Тогда дворники предпочли ретироваться.

Сама потерпевшая оставлять дело так не намерена и уже написала заявление в полицию. Теперь устанавливать виновных, с которых и потребуют возмещения ущерба, будут стражи порядка.