40% «ковидных» коек свободны в Санкт-Петербурге

В петербургских больницах свободны 40% "ковидных" коек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 40% инфекционных коек, выделенных под пациентов с коронавирусной инфекцией свободны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает межведомственный городской координационный совет по борьбе с «ковидом».

- Количество развернутых под COVID-19 и внебольничные пневмонии коек сокращено до 10650. Из них свободно 4278 коек – 40,2%. Возврат стационаров к плановой работе будет продолжен, - говорится в ежедневной справке, публикуемой Смольным.

Суточная госпитализация взрослых пациентов упала почти на 30% по сравнению с прошлым четвергом. Другие индикаторы эпидемического процесса также демонстрируют снижение. До марте еще 11 городских стационаров вернутся к обычной работе.

Число больных, обратившихся к врачам с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за неделю снизилось, но всего на 0,23%. На 1 февраля количество первичных обращений составило 2149.

При этом специалисты уверены, что главный барьер для распространения ковида – массовая вакцинация.