Ирина Потехина рассказала о второй жертве учителя ОБЖ из петербургской школы

Вице-губернатор Петербурга взяла на контроль историю с учителем-педофилом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина прокомментировала историю с учителем ОБЖ гимназии №42 Приморского района, которого задержали за домогательства к ученице. Шум поднялся после того, как в социальных сетях появилось видел, снятое 14-летней девочкой. На нем 61-летний мужчина обнимает и целует школьницу. Оказалось, что она не единственная жертва учителя.

- Вечером показания на преподавателя дала еще одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело,- рассказала Потехина.

Вице-губернатор поблагодарила всех сотрудников полиции, прокуратуры, следственного комитета, администрации района, которые сразу откликнулись и принялись за работу.

- Все мы пропустили этот сигнал - и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю, - добавила Ирина Потехина.