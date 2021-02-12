Более 24,8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге

Еще 24 тысячи человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается спад интенсивности распространения коронавируса. По данным Смольного на пятницу, 12 февраля 2021 года, за последние сутки в городе обследованы на наличие инфекции более 28 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24842 человека. Обработано 5163 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщили в администрации города.

Больницы, которые работали с коронавирусными больными, постепенно возвращаются к штатной работе. Количество коек сокращено до 10650. На сегодняшний день из них свободно на 40 процентов - 4278 мест.

Также в городе активно идет вакцинация от коронавируса. Привиты уже более 136,6 тысяч петербуржцев, из них около 30 тысяч уже привиты дважды.