Пожар произошел на стройке, на территории завода «Светлана» в Петербурге

Пожар произошел на стройке на Светлановском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Сильный пожар произошел на стройке жилого комплекса, который возводится на месте знаменитого завода «Светалана» на углу Светлановского проспекта и проспекта Энгельса. О ЧП в соцсетях сообщили очевидцы.

- Пожар на стройке на заводе «Светлана», - пишут свидетели происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсетях фото видно, что с этажа бетонной «коробки» будущей многоэтажки вырывается пламя. Пока официальных данных по ситуации с возгоранием не поступало, сведений о пострадавших нет.

Напомним, что корпуса на территории завода, бывшего флагмана советской «оборонки», начали сносить в декабре 2019 года. Инвестор собирается возвести здесь жилой комплекс из двух 10-этажных домов на 1000 квартир. Фасады Svetlana Park будут выходить на Манчестерскую улицу.

Всего из 45 гектаров площади предприятия под производство оставят 9, а остальное отойдет под строительство.