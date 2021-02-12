Рекордное количество новогодних елок сдали петербуржцы в 2021 году

Петербуржцы сдали около 6 тысяч елок после нового 2021 года / Фото: "Елки, палки и щепа"

В Санкт-Петербурге после новогодних праздников рекордное число человек сдали живые елки в специальные точки сбора, которые были открыты в городе с 8 по 31 января 2021 года. Организаторы акции "Елки, палки и щепа" рассказали, что в мероприятии приняли участие 12 районов города, 4 крупных ТЦ, а также служба доставки Экотакси. Всего было собрано около 6 тысяч деревьев.

- Нам удалось организовать более 43-х пунктов приема и собрать почти 6000 деревьев. Это очень здорово. На следующий год мы планируем продолжать, - рассказала директор АНО "Экологические добровольческие проекты" Лидия Ракчевская.

Организаторы акции отмечают, что хотят привлечь к сбору елок внимание администрации как Петербурга, так и Ленобласти, чтобы сбор происходил более организованно, а также те елки, которые горожане оставляют у мусорок рядом с домом, тоже доставляли в общую точку сбора.

Добавим, что все елки были измельчены в щепу и переданы в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку.