Яхт-клуб на Петровской косе могут выкупить за 310 млн рублей и превратить в общественное пространство

Яхт-клуб ан Петровской косе хотят превратить в общественное пространство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга хотят выкупить территорию яхт-клуба на Петровской косе и превратить ее в общедоступное пространство. Сейчас земля принадлежит Ленинградской федерации профсоюзов.

- Права на бессрочное пользование яхт-клубом закреплены за профсоюзом. Денег на благоустройство у них нет, а территорию нужно модернизировать. В Смольном яхт-клуб хотят выкупить и привести в порядок, пишет «Мойка 78»

По предварительным данным, стоимость сделки может составить от 250 до 310 млн рублей. По сведениям СМИ, глава комитета по физкультуре и спорту уже написал письмо с предложением руководителю комитета профсоюзов.

- Территория Петровской косы останется полностью открытой для всех категорий спортсменов и населения Санкт-Петербурга, - говорится в послании.

Согласно планам, здесь будет создан спортивно-рекреационный кластер.