Мертвый охранник найден в отделении банка на Московском проспекте

Охранник погиб в отделении банка в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сообщение о стрельбе и ранении человека в отделении банка в Московском районе Санкт-Петербурга поступило в полицию вечером 11 февраля. По словам звонившего, он обнаружил истекающего кровью охранника и сразу набрал номер 112.

- В 20:48 в дежурную часть ГУ МВД через поступила информация о том, что в отделении банка (Московский проспект, дом139) ранен охранник, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

К моменту прибытия бригады скорой помощи и оперативников полиции, мужчина был уже мертв. Известно, что погибшим оказался 58-летний сотрудник одного из частных охранных предприятий, которое предоставляло услуги банку.

Известно, ч то выстрел был сделан из табельного пистолета «ИЖ», принадлежавшего погибшему. Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Проверку ведут полиция и Следственный комитет.