В Петербурге зафиксирован рост числа заболевших и выздоровевших от коронавируса на 12 февраля

В Петербурге выросло число выздоровевших от коронавируса людей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу представил свежие данные по ситуации в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 12 февраля 2021 года. Так, по отношению к дню ранее в городе выросло число новых случаев заражения. Также увеличилось количество пациентов, которые справились с болезнью и вызоровели.

- За последние сутки в Петербурге коронавирус подтвердился еще у 1134 человек, полностью выздоровели еще 3446 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

Также смертность в городе остается все еще высокой. За минувший день в Петербурге скончались 58 инфицированных.

В общей сложности за время пандемии в Северной столице заболели 350 874 человек, из них выздоровели 263 483 и умерли 10 356.

Напомним, что с 12 февраля в Петербурге снимается часть коронавирусных ограничений. Начали работать фуд-корты и аттракционы в торговых центрах.