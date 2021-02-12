Фуд-корты в ТЦ Петербурга открыли с 12 февраля

С 12 февраля фуд-корты снова могут работать. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 12 февраля в Санкт-Петербурге вступают в силу послабления коронавирусных мер, прописанные в постановлении №121 городского правительства. Так, в Северной столице более не осталось предприятий общественного питания, которым запрещена работа. Речь идет от фуд-кортах в торговых центрах (ТЦ), закрытых с 9 ноября 2020 года.

- Открываются фуд-корты и фуд-плейсы при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов, - говорится в сообщении Смольного.

Ранее с просьбой открыть точки питания к губернатору Александру Беглову обратились члены движения «Рестоград». Рестораторы пообещали соблюдать все санитарные меры. Учитывая, что ситуация с заболеваемостью улучшилась – число новых случаев «ковида» падает, а общепит стал одной из наиболее пострадавших отраслей экономики, власти города пошли навстречу.

Отметим, что на работу фуд-кортов в аэропортах и на вокзалах постановление никак не скажется – они как работали раньше, так работают и сейчас.