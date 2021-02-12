Капитальный ремонт на станциях петербургского метро "Петроградская" и "Садовая" начнется с апреля

С апреля на станциях "Садовая" и "Петроградская" начнется капитальный ремонт Фото: Артем КИЛЬКИН

На станциях метрополитена Санкт-Петербурга "Петроградская" и "Садовая" намечается капитальный ремонт. В пятницу, 12 февраля 2021 года, Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала подземке разрешение на складирование и размещение временных инженерных коммуникаций, а также материалов, оборудования, некапитальных строений и сооружений.

- На станциях "Петроградская" и "Садовая" планируются работы по капитальному ремонту эскалаторов, - сообщили в ГАТИ.

Так, работы в вестибюле станции "Садовая" начнутся 2 апреля и завершатся 29 июня 2021 года. На "Петроградской" работы затянутся на более долгое время - с 1 апреля по 20 сентября 2021 года.

Сообщений о том, что на эти периоды будут закрываться станции метрополитена, не поступало. Тем не менее, пассажирам следует заранее продумывать время в пути, чтобы не стоять в очередях.