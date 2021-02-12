Молодого петербуржца ищут по подозрению в убийстве сожителя матери

Труп 43-летнего петербуржца с ножом в сердце нашли в квартире на Маршала Жукова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга ищет24-летнего жителя Красносельского района, которого подозревают в убийстве сожителя своей матери. На труп мужчина наткнулась сама женщина, вернувшаяся домой вечером 11 февраля.

- В 20:13 в дежурную часть ГУ МВД через 02 поступило сообщение от жительницы дома 35, корпус 3 по проспекту Маршала Жукова о том, что вернувшись домой она обнаружила кровь на полу в коридоре, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов оперативники нашли в квартире тело убитого 43-летнего мужчины. Он был зарезан одним точным ударом прямо в сердце. Смерть , по всей видимости, наступила мгновенно.

По подозрению в убийстве был объявлен в розыск 24-летний сын хозяйки квартиры. Сейчас местонахождение молодого человека и его причастность к преступлению устанавливаются. Известно, что парень уже дважды был судим, в том числе за грабеж . По третьему делу о краже он находился под подпиской о невыезде.