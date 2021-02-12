Пенсионера-расчленителя из Мурино отправили в СИЗО

Обвиняемого в убийстве и расчленении женщины в Мурино отправили в СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 12 февраля 2021 года, суд отправил подозреваемого в убийстве и расчленении 37-летней жительницы города Мурино Ленинградской области в СИЗО. 64-летний мужчина проведет за решеткой все время, пока идет расследование и суды. Срок принятой меры не уточняется.

- По ходатайству следователя подозреваемому в убийстве женщины, части тела которой были обнаружены в пакетах вдоль дороги Санкт-Петербург-Матокса Всевололжского района Ленинградской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Напомним, что по данным следствия, преступление произошло 7 февраля в одном из частных домов Всеволожского района, расположенного на шоссе в Лаврики. В тот день женщина была в гостях у 64-летнего пенсионера. Они выпивали, но в ходе застолья произошла ссора, в ходе которой мужчина и убил гостью.