До 75% увеличена наполняемость в театрах, кино, на концертах и спортивных мероприятиях в Петербурге с 12 февраля

Игра "Зенита" смогут посетить до 25 тысяч зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До 75% от общего количества мест увеличивается наполняемость залов кино и театров с 12 февраля в Санкт-Петербурге. С пятницы вступают в силу изменения в «антикоронавирусное» постановление правительства города, по которому ослабляется карантинный режим.

- С 12 февраля снимается ряд ограничений. Заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50 до 75%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Такие правила, но с оговоркой по численности будут действовать и для физкультурно-спортивных мероприятий. Здесь общее число зрителей не должно превышать 25 тысяч человек. Однако это касается только «Зенита», вместительность стадиона которого выше 60 тысяч.

Зато ближайшая игра с «Арсеналом» в Кубке России (20 февраля) пройдет не при пустых трибунах.

Также по постановлению численность экскурсионных групп вырастает с пяти до 20 посетителей, а на торжественную регистрацию в ЗАГС можно приводить 30 гостей.