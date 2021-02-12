Василеостровский суд Петербурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

Василеостровский суд Петербурга "заминировали" неизвестные. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге опять возобновилась история с эвакуациями судов. Днем 12 февраля поступило сообщение о минировании здания Василеостровского районного суда. Было решено судьбу не искушать и покинуть помещение до полной проверки.

- Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга эвакуируется. Сообщение о заминировании поступило в отдел полиции, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Отметим, что последний раз подобное происходило еще осенью 2020 года. Тот же Василеостровский суд получал угрозы о наличии взрывных устройств 17 сентября. После этого активность «минеров» сошла на нет.

К слову, ни в одном из сотен случаев сообщений о бомбе в судах, школах, больницах и других учреждений Петербурга, никаких устройств обнаружено не было.

Другие суды города на Неве 12 февраля пока звонков и писем с угрозами не получали.