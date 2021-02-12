Петербургская полиция разыскивает прыщавого насильника 8-летней девочки

В Петербурге разыскивают прыщавого мужчину за изнасилование ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает прыщавого мужчину, который изнасиловал восьмилетнюю девочку на улице в Кировском районе. В два часа дня в четверг, 11 февраля 2021 года, в 64 отделение МВД поступило сообщение от 34-летней матери ребенка, которая и рассказала о произошедшем.

- Женщина пояснила, что с 13:00 до 13:59 часов неизвестный мужчина поймал ее дочь у дома 21/3 по Бульвару Новаторов, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Наряд полиции немедленно приехал на место, но подозреваемого мужчину уже не застал. Видеонаблюдение в этом месте отсутствует.

Зато девочка запомнила своего обидчика и смогла хорошо описать: это был мужчина возрастом до 35 лет, ростом около 175 сантиметров, плотного телосложения, одет в черную куртку до пояса, кепку, черные полуботинки и темно-синие джинсы. Из особых примет - все лицо покрыто прыщами.

Уголовное дело на контроль взял следственный комитет. Поиски преступника продолжаются.