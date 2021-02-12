Очереди выстроились на фуд-кортах Петербурга после открытия

В некоторых ТЦ на фуд-холлах образовались очереди. Фото: Александра СУРИС

Первый день работы фуд-кортов в торговых центрах Петербурга обошелся без большого ажиотажа. Вероятно, дело в том, что открытие пришлось на пятницу, когда большинство горожан были на работе. Тем не менее, кое-где очереди все же были отмечены.

- На фуд-кортах адские очереди, - иронизируют сотрудники «Комсомолки», живущие в Купчино.

И впрямь, на фото из ТЦ «Южный полюс» можно заметить несколько десятков человек, стоящих в ожидании быстрой еды.

А вот в комплексе «МЕГА-Парнас» точки питания на фуд-корте работали совершенно спокойно. Впрочем, в Ленобласти они открыты давно. И столики, всегда забитые в выходные сейчас пестрят свободными местами.Впрочем, уже завтра ситуация может измениться до неузнаваемости.

А пока напомним, что согласно постановлению правительства Петербурга, фуд-корты и фуд-холлы могут работать только с 50-процентной загрузкой.