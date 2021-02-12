Электромонтажника из Мурино задержали за изнасилование двух девочек

Электромонтажник изнасиловал двух несовершеннолетних девочек в Мурино Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Мурино Ленинградской области полиция задержала электромонтажника, подозреваемого в изнасиловании двух девочек. Об инциденте в полицию вечером в среду, 10 февраля 2021 года, рассказала местная жительница. Именно к ней обратились за помощью девочки после того, как смогли сбежать от своего насильника.

- Женщина пояснила, что в 20:35 часов к ней в квартиру постучали две несовершеннолетние девочки - 14-ти и 15-ти лет. Они рассказали, что днем их изнасиловал мужчина, - сообщили "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девочки рассказали, что неизвестный мужчина по имени "Алексей", угрожая, затащил их к себе в квартиру дома 8/1 по Скандинавскому проспекту, где и надругался над обеими. Как девочкам удалось уйти, не уточняется.

В тот же день подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний электромонтажник одной строительной компании. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.