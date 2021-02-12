Ограждения и полицейские машины появились в центре Петербурга 12 февраля

На Дворцовой площади 12 февраля появились ограждения Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга утром в пятницу, 12 февраля 2021 года, вновь появились ограждения и множество полицейских машин. Активность силовиков заметили местные жители и рассказали об этом в социальной сети. В первую очередь полиция перекрыла Дворцовую площадь.

- Всем тем, кто решил погулять по Дворцовой площади, вход на нее ограничен, - написал в сети петербуржец.

Также очевидцы сообщают, что ограждения также уже стоят по Невскому проспекту, в том числе и у Гостиного двора. Местные жители возмущаются, ведь на минувших выходных многие улицы в городе были перекрыты, а также не работали некоторые станции метро.

- Теперь каждые выходные перекрывать центр будут? - удивилась Наталья Калина.

Напомним, в минувшую субботу, 6 февраля, с самого утра центр Петербурга был перекрыл дорожной техникой и полицией. Власти готовились к возможной несанкционированной акции, которая не состоялась.