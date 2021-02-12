В Ленинградской области потеплеет днем 13 февраля

На выходных в Ленобласти потеплеет до минус 7 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Крепкие морозы держатся в Ленинградской области последнюю неделю. Однако на выходных в регионе немного потеплеет. По прогнозу синоптиков, днем в субботу, 13 февраля 2021 года, температура воздуха в области поднимется до минус 7-12 градусов, на востоке будет холоднее - до минус 15 градусов.

- В субботу в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Ветер северный до 3-8 метров в секунду, - рассказали в управлении МЧС региона.

Однако ночи все еще будут очень холодными. По прогнозу вплоть до 15 февраля в Ленобласти ночами температура воздуха будет опускаться до 26-28 градусов мороза. Спасатели просят местных жителей не забывать о том, что такие холода могут быть опасны - важно тепло одеваться и избегать спиртного.

Как долго петербуржцам и жителям области осталось ждать весны, пока сказать трудно. Синоптики надеются, что на следующей неделе в ночные часы температура будет выше минус 10 градусов.