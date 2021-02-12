Маршрут для влюбленных появился в Ленинградском зоопарке

Ленинградский зоопарк приглашает на День влюбленных. Фото: vk.com/spbzoopark

Ленинградский зоопарк решил присоединиться к празднованию Дня всех влюбленных и составил специальный маршрут для тех горожан, которые решат 14 февраля прийти в гости к животным. Для воскресных посетителей уже составлена специальная программа.

- 14 февраля – еще один повод признаться в симпатии тому, кто давно нравится или напомнить своей второй половинке о том, как сильно вы ее любите. Многие решают провести День всех влюбленных в зоопарке, ведь это одно из самых романтичных мест в городе: здесь можно понаблюдать за обезьянами, воспитывающими малыша, попугаями, вьющими семейное гнездо или львами, нежно уснувшими вместе, - завлекает пресс-служба зоопарка.

А чтобы гости прочувствовали атмосферу праздника, в воскресенье им предлагают послушать– рассказ о животных Ленинградского зоопарка, посмотреть на кормление харз, белых медведей, хищных кошачьих, приматов, полосатых мангустов и сурикат.

Также в 15:30 состоится лекция «Семьи в живой природе».