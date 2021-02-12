В Пулково возобновились рейсы Петербург - Амстердам

Из Санкт-Петербурга 12 февраля возобновляются рейсы в Амстердам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 12 февраля 2021 года, из аэропорта Пулково вылетит первый с начала пандемии рейс из Санкт-Петербурга в Амстердам. Полет осуществит авиакомпания KLM. Пассажирам важно помнить, что перед вылетом в Нидерланды им обязательно надо сдать тесты на наличие коронавируса и антитела.

- Каждому авиапутешественнику в Нидерланды необходимо не более чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, а также сдать экспресс-тест на наличие антигенов к COVID-19, срок действия которого составляет 4 часа, - рассказали в Пулково.

Экспресс-тестирование можно сделать прямо в аэропорту с с 14:00 до 18:00 по пятницам и воскресеньям. Пункт тестирования расположен на первом этаже терминала в общей зоне прибытия. Результаты в течение 40 минут направляются на указанную пассажиром почту.

Самолеты между Петербургом и Амстердамом будут летать по пятницам и воскресеньям до 28 марта 2021 года.