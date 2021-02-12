Правила для пассажиров добавят в петербургский кодекс этики таксистов

В кодекс для таксистов внесут правила поведения пассажиров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нашумевший кодекс этикета для таксистов, который начали разрабатывать в Петербурге, будет предназначен и для пассажиров. Их авторы документа тоже собираются призвать к порядочному поведению. А то всякое, знаете ли, бывает.

- В стандарте будут прописаны правила поведения как для водителей такси, так и для пассажиров. Поскольку в Комитет по транспорту и в СПб ГКУ «Организатор перевозок» поступают жалобы от обеих сторон, - пишут «Невские новости».

При этом чиновники, ответственные за сектор пассажирских перевозок жалуются, что обычно горожане высказывают недовольство не им, то есть по адресу, а выплескивают негатив в Интернете. Из-а этого не получается оперативно реагировать на ситуацию.

Главная задача этического кодекса - улучшить качество работы петербургских компаний такси. Сначала разработчики соберут все предложения и идеи, а потом вынесут их на общее обсуждение.

Ввести кодекс петербургского таксиста планируют летом.