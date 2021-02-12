Десятки домов остались без отопления в центре Петербурга 12 февраля

Более 40 домов Адмиралтейского района остались без отопления 12 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Санкт-Петербурга более 40 домов остались без тепла. Днем в пятницу, 12 февраля 2021 года, отключили отопление в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили в районном Жилкомсервисе №2.

- До окончания работ отключено отопление. Причина - ремонт подающего трубопровода. Работы проводит АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", - сообщили в компании.

Так, без тепла остались дома на набережной канала Грибоедова 79, 81, 85, 95, 97, на набережной реки Мойки 84 и 92. Улица Декабристов почти вся без отопления. Дома 12 и 14 на Фонарном переулке тоже без тепла, также мерзнут жители домов 47 и 56 на Казанской улице, 3, 5 и 21 по Вознесенскому проспекту, 6, 4, 16, 10, 12, 14, 8, 19, 21, 17 по переулку Пирогова и дом 3 на Прачечном переулке.

На данный момент не сообщается, когда закончатся работы и горячую воду вновь пустят по батареям.