Первая в 2021 году сакура распустилась в Санкт-Петербурге 12 февраля

В Ботаническом саду распустилась первая сакура в 2021 году / Фото: Ботанический сад

В Санкт-Петербурге в преддверии Дня всех влюбленных распустилась первая в этом году сакура. В пятницу, 12 февраля 2021 года, нежно-розовые цветы появились на японском дереве, находящемся в вересковых оранжереях Ботанического сада. Самое место для того, чтобы провести романтическое свидание или просто встретиться с друзьями.

Полюбоваться деревом можно в оранжерее сада / Фото: Ботанический сад

- К дню всех влюбленных в вересковых оранжереях распустилась первая в этом году сакура! Посмотреть деревце можно на Субтропическом маршруте, в том числе на дневных и вечерних прогулках в эти выходные,- рассказали в Ботаническом саду.

Посетителям рекомендуют воспользоваться вечерним супер-предложением: электронный билет для двух человек стоит 800 рублей. Причем, пара может быть любой. 13 и 14 февраля оранжерея будет открыта с 11 до 20 часов. Напоминаем, что посетители обязательно должны быть в масках.