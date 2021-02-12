Петербургского учителя ОБЖ отправили под домашний арест за домогательства к школьницам

Учителя ОБЖ отправили под домашний арест за домогательства к школьницам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 12 февраля 2021 года, в Приморском районном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание, на котором было принято решение о мере пресечения в отношении учителя ОБЖ городской гимназии. 61-летнего мужчину обвиняют в домогательствах к школьницам. Уже известны имена как минимум двух его жертв.

- Преподаватель был задержан 11 февраля. При допросе в качестве обвиняемого вину признал в полном объеме, дав изобличающие его показания, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Следователь просил отправить обвиняемого под домашний арест, с чем согласился сам учитель. Суд назначил ему арест до 10 апреля 2021 года включительно.

Ранее "Комсомолка" узнала, что учитель ОБЖ позволял себе вольности с ученицами долгие годы. Он хватал их за грудь и талию, целовал и даже предлагал прокатиться вместе на машине.