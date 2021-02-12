11 тысяч деревьев и 66 тысяч кустарников высадят в Петербурге в 2021 года

Петербургские парки, скверы и улицы города в 2021 году пополнят почти 11 тысяч деревьев и 66 тысяч кустарников Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году в Санкт-Петербурге появятся почти 11 тысяч новых деревьев, 69 тысяч кустарников и почти 5 миллионов цветов. Об этом в пятницу, 12 февраля 2021 года, рассказал комитет по благоустройству, подводя итоги минувшего 2020 года.

- В текущем году у садовников прибавится работы, так как им придется ухаживать за 3575 парками, садами, бульварами, скверами и другими объектами зеленых насаждений. В минувшем году их было 3560, - отметили в комитете.

Сейчас городские садовники уже готовятся к весеннему сезону посадок растений, в теплицах Калининского района готовится рассада цветов. Если погода будет благоприятной, то первые посадки ожидаются уже в апреле.

Отметим, что в прошлом году в Петербурге было посажено 9 756 деревьев, 97 тысяч кустарников и почти 5 млн цветущих растений. Также садово-парковые предприятия города отремонтировали газоны на площади 62,74 га и дорожки на площади 11,76 га.