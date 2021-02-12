В Петербурге вдвое снизилось число изъятий детей из неблагополучных семей

В Петербурге подвели итоги по числу безнадзорных детей в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что в городе вдвое сократилось число изъятий детей из неблагополучных семей. Для наглядности, в 2019 году таких случаев было 16, а в 2020-м – только 8.

Кроме этого в поле зрения полиции за прошедший год попали 2704 ребенка, оставшихся без должного надзора родителей по той или иной причине. 1867 из них оперативно вернули домой, а 837 юных петербуржцев признали нуждающимися в помощи города. 679 ребят вынужденно поместили в медучреждения, а 16 – в социозащитные организации.

- В ходе мониторинга специалисты установили, что в 2020 году 62 ребят из 49 семей поместили в институциональные учреждения (приюты – Прим. ред.) по заявлению. Среди основных причин – трудная жизненная ситуация. Большинство детей так и не смогли вернуться в свои семьи. Родительских прав в 2020 году лишили 38 родителей, а ограничили в правах – 6. В отношении 3 человек принято решение об отмене усыновления, - добавляют в пресс-службе детского омбудсмена.