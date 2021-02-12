Суд арестовал двух участников похоронного бизнеса Петербурга по делу о растратах

Суд отправил под домашний арест первого фигуранта уголовного дела о растратах в похоронном бизнесе, а второго - в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд арестовал двух участников похоронного бизнеса Санкт-Петербурга по подозрению в растрате. Однако расследование уголовных дел только началось. Первого мужчину отправили под домашний арест, другого – в СИЗО. Один фигурант заведует кладбищем в МУП «Новый свет», другой работает мастером по захоронениям в МУП «Святой Константин».

По версии следствия, оба подозреваемых оказались любителями положить деньги от заказчиков (то есть граждан, у которых скончался близкий – Прим. ред.) себе в карман, а не на счет своих предприятий, как и полагается по закону.

- Например, сотрудник МУП «Святой Константин» 8 мая 2020 года получил от О. за ритуальные услуги 50 тысяч рублей, выдав чек заказчику на 25 660 рублей; 6 ноября 2020 года получил от Д. 60 780 рублей, полностью забрав денежные средства себе, - рассказывают детали дела одного из подозреваемых в пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что по статье за крупные растраты мужчинам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.