Тепло вернется в десятки домов в центре Петербурга только 13 февраля

13 февраля рабочие обещают залатать трубопровод в центре Санкт-Петербурга, из-за нарушения на котором без тепла остались десятки домов. Фото: vk.com/officialadmiral

Стало известно, что батареи десятков домов в центре Петербурга, где повредился трубопровод, станут горячими в лучшем случае 13 февраля. В «Теплосети Санкт-Петербурга» называют время 04:15, а в администрации Адмиралтейского района – 7 утра. Так что ложиться спать пострадавшим горожанам придется в нескольких одеялах.

Напомним, на улице Декабристов, 28, литера Б обнаружили технологическое нарушение в трубопроводе. Место тут же оцепили. В 19:00 рядом состоялся выездной штаб по устранению нарушения.

- Глава районной администрации дал поручение проконтролировать температурный режим в многоквартирных домах в период проведения ремонтных работ до полного восстановления теплоснабжения. От рабочих требуются оперативные доклады о ходе ремонта, - сообщили в пресс-службе администрации Адмиралтейского района Петербурга.