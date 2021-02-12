СК обвинил инженера во взрыве газа и жутком пожаре в Колпинском районе

СК нашел предполагаемого виновника в жутком взрыве и пожаре в Колпинском районе в Речном переулке. Фото: vk.com/s.kostyay

СК возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего инженера-технолога после того, как в Колпинском районе Петербурга рабочие пробурили газопровод, отчего раздался мощный взрыв и начался пожар. Напомним, накануне «Комсомолка» публиковала видео с места происшествия и комментарии очевидца. Оказалось, что в происшествии все-таки погиб один человек, мужчина 36 лет. Кроме этого сгорел частный дом.

Следователи полагают, что начальник проявил профнепригодность, когда отдал распоряжение мастеру и машинисту буровой установки начать работы по созданию инженерно-геологической скважины. Ранее в газовой службе «КП» уже сообщали, что это произошло без согласования. Как итог – бур угодил прямо в центральный газопровод и повлек за этим утечку.

- Инженеру-технологу избрана мера пресечения. Его обвиняют по статье за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Подсудимому грозит лишение свободы на срок до трех лет.