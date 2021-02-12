Депутат ЗакСобрания Петербурга Михаил Амосов выздоровел от коронавируса

Петербургский депутат Михаил Амосов выздоровел от коронавируса. Фото: vk.com/m_amosov

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов сообщил о том, что полностью выздоровел от коронавируса. Напомним, парламентарий подцепил инфекцию около месяца назад. Примечательно, что это произошло после вакцинации от коронавируса. На третий день у него поднялась температура, а потом заболело горло. Позже депутата госпитализировали и в больницу.

- Сегодня у меня есть две радостных новости. Я получил отрицательный тест на ковид! Прочел первую, после болезни, лекцию по курсу «Градостроительное планирование» для будущих специалистов по кадастру и землепользованию. Возвращаюсь к нормальной жизни и работе! – написал Амосов на своей странице во «Вконтакте».

К слову, в Северной столице привились от коронавируса уже почти 145 тысяч человек. Из них около 32 тысяч полностью закончили курс вакцинации.