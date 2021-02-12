В трех районах Санкт-Петербурга построят государственные приюты для животных

В Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском районах Петербурга построят приюты для собак и кошек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Государственные приюты для животных построят в трех районах Санкт-Петербурга. Напомним, ранее в Смольном задумались о дополнительной помощи братьям нашим меньшим, поскольку сил 17 частных учреждений и благотворительных организаций не хватает и в городе все еще много бездомных собак и кошек. Приюты возведут за счет бюджета Северной столицы.

- Управление ветеринарии и комитетом по строительству проработали вопросы технологических и архитекторских решений по проекту приюта для животных, где будут места для 200 собак и 100 кошек. Определено, что учреждения целесообразно построить на территориях Колпинского, Пушкинского и Красногвардейского районов, - сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Однако адреса будущих приютов пока неизвестны. В Смольном распорядились построить дома для собак и кошек как можно быстрее.